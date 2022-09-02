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Общество2 сентября 2022 11:25

В Ростовской области на каникулах временную работу нашли более 11 тысяч подростков

Донская молодежь работала летом в сферах доставки и упаковки, убирала парки и скверы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Школьники помогали с уборкой территории парков и скверов. Фото: пресс-служба донского правительства.

Школьники помогали с уборкой территории парков и скверов. Фото: пресс-служба донского правительства.

Более 11 тысяч подростков Ростовской области на летних каникулах нашли себе временную работу, сообщает пресс-служба донского правительства.

Школьники получили предложения о временной работе в сфере образования, жилищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. Чаще всего ребята помогали в благоустройстве парков, скверов и пришкольных территорий. Они работали курьерами, упаковщиками, сортировщиками товаров и помощниками работников музеев.

На селе ребята помогали аграриям в их сельскохозяйственных работах. Так, школьники Веселовского и Красносулинского районов работали на хлебокомбинате, помогали в производстве консервированных заготовок. В Таганроге молодежь работала в оздоровительных лагерях помощниками вожатых. В Багаевской подростки взяли на себя роль организаторов досуга для пожилых. Ростовские школьницы примеряли на себя профессию помощницы швеи.

Специалисты центров занятости населения организуют для ребят профориентационные мероприятия для школьников, знакомят их с востребованными и современными компетенциями и помогают с выбором профессии.

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