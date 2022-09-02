В Ростовской области 3 и 4 сентября обещают ливни с грозами

В первые выходные сентября в Ростове-на-Дону значительно похолодает. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области в субботу, 3 сентября, объявлено штормовое предупреждение, которое также будет действовать и в течение суток 4 сентября Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

- На территории донского региона ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-24 метра в секунду, - говорится в сообщении донского ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что в первые выходные сентября в Ростове-на-Дону значительно похолодает.

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