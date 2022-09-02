В Ростовской области мужчина украл с железнодорожного перегона трансформатор

Мужчину поймали по горячим следам. Фото: пресс-служба УТ МВД по СКФО
В Ростовской области, на железнодорожном перегоне «Цимлянская – Черкасская», была совершена кража, сообщили в полиции на транспорте. По данным ведомства, оттуда пропал прибор, который обеспечивал работу рельсовых сетей.
- Уже через несколько часов оперативники установили и задержали подозреваемого в краже, - рассказали в пресс-службе УТ МВД по СКФО.
Им оказался 20-летний житель Цимлянского района. Оказалось, что прибор он украл среди бела дня. Трансформатор мужчина хотел сдать в пункт приема металлолома. Сумма ущерба составила шесть тысяч рублей.
В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Если суд признает вину злоумышленника, он может сесть в тюрьму на срок до двух лет.
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