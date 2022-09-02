В Ростовской области режим ограничения на пребывание в лесах продлили до 22 сентября

На Дону все еще запрещено въезжать на территории лесных участков Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области из-за высокой пожароопасности режим ограничения на пребывание в лесах продлили до 22 сентября. Соответствующее постановление подписал глава Минприроды Дона Михаил Фишкин.

Таким образом, в регионе все еще запрещено въезжать на территории лесных участков. Исключения составляют только лесопожарные формирования, оперативные службы и патрульные группы.

Напомним, ранее в управлении МЧС сообщили, что 2 и 3 сентября в 39 территориях региона сохранится чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Повышенная возможность возгораний ожидается на юге, юго-востоке, местами на северо-западе, северо-востоке и в Приазовье.

АЛЛО!

Заметив возгорание, следует звонить работникам лесного хозяйства: 8-800-100-94-00 - прямая линия лесной охраны

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