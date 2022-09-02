В Ростовской области с начала года три человека отравились дикорастущими грибами

Случаи отравления грибами зарегистрированы в Волгодонске и Волгодонском районе. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области с начала 2022 года дикорастущими грибами отравились три человека. Об этом 30 августа сообщили на сайте Управления Роспотребнадзора Ростовской области.

Случаи зафиксировали в Волгодонске и Волгодонском районе. Стоит отметить, что в прошлом году было выявлено столько же отравлений.

- Отравления происходят из-за недостаточных знаний населения относительно видов и разновидностей грибов и нежелания отказаться от опасной привычки сбора и употребления в пищу дикорастущих грибов неизвестной видовой принадлежности, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что гражданам не следует собирать дикорастущие грибы на территории лесополос и парков. Также не рекомендуется покупать сырые, сушеные, соленые или консервированные грибы в местах, которые не предназначены для торговли. При отравлении не стоит заниматься самолечением, при первом недомогании нужно обращаться к врачу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области четыре человека отравились вяленой рыбой, один из них умер

Люди заразились ботулизмом. (Подробности)