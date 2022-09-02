Проверки на дорогах устроили в Ростове, Волгодонске, Таганроге и Шахтах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области во время рейдов остановили 22 автомобиля должников. После этого две машины арестовали, взыскали 93 тысячи рублей, а также затребовали оплатить еще 28 тысяч рублей, не перечисленных в срок, сообщает сайт донского правительства.

Проверки на дорогах устроили в Ростове-на-Дону, Волгодонске, Таганроге и Шахтах. Работали сотрудники МВД и судебные приставы.

- При проведении подобных рейдов обычно используются передвижные комплексы фиксации нарушений. Места подбираются таким образом, чтобы от камеры до сотрудников было несколько сотен метров. Пока автомобиль проезжает это расстояние, сведения обрабатываются и сверяются с банком данных. Если по номеру машины видно, что она принадлежит должнику, ее останавливают в транспортном потоке, - пояснила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

В ходе совместных рейдов выявляются должники по всем видам обязательств, в том числе с задолженностями по кредитам и займам, коммунальным услугам, услугам связи, алиментам, штрафам за нарушение ПДД.

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