Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия2 сентября 2022 13:05

В Ростове-на-Дону сообщают о «серьезном пожаре» на 20-й Линии

По данным спасателй, горит частный дом
Ангелина СКИБА
Сейчас информация по пожару уточняется

Сейчас информация по пожару уточняется

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем 2 сентября в Ростове на 20-й Линии вспыхнул частный дом. В эти минуты пламя еще полыхает, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

- 20-линия, 31. Сообщение о загорании частного дома поступило в 15:17. Информация уточняется, - прокомментировали в ведомстве.

Судя по открытым источникам и сервису «Яндекс. Карты», речь идет о кирпичной постройке, предположительно, 1905 года. Этот одноэтажный дом, который находится вблизи частных построек, то есть огонь вполне может распространиться дальше.

На карте никаких заторов около места происшествия не отмечено. При этом очевидцы сообщают, что происходит «серьезный пожар».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове стало известно об угрозе минирования административного здания

Сейчас эту информацию проверяют правоохранители (подробности)