В Ростовской области уже третий день ищут 88-летнюю Анастасию Сигееву

Женщина ушла из дома 31 августа и все еще не вернулась. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт»

В Ростовской области уже третий день разыскивают 88-летнюю Анастасию Антоновну Сигееву из поселка Новомирского Азовского района. Женщина ушла из дома 31 августа и все еще не вернулась. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, крашенные черные волосы, серо-голубые глаза.

Одета в красный халат в цветочек, на голове коричневая с цветочками косынка, на ногах - голубые в цветочек галоши. С собой у пенсионерки было серое ведро.

Если выдели женщину или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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Об итогах розыска сообщили волонтеры (подробности)