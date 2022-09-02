2 сентября на Ростовскую область надвигаются ливни с грозами и градом

Спасатели объявили штормовое предупреждение Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области местами в ближайшие часы могут начаться ливни с грозами. Непогоду прогнозируют до конца суток 2 сентября, а также 3 и 4 сентября. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

- Ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-24 м/с. Жителям Дона следует быть осторожными. Необходимо максимально исключить пребывание на улице. При парковке транспорта лучше избегать мест рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин, - говорится в сообщении.

Добавим, в случае любых ЧП нужно звонить по телефонам с мобильного «101», «112» или со стационарного «01».

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