Четыре лицея из Ростовской области вошли топ-200 рейтинга по уровню выпускников

Расчеты вели, опираясь на данные приемных кампаний 47 вузов Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Четыре лицея из Ростовской области попали в топ-200 школ страны по уровню конкурентоспособности выпускников в 2022 году. Рейтинг подготовили эксперты агентства RAEX («РАЭКС-Аналитика»).

Так, в ведущие вузы страны из донского региона чаще всего поступают ученики ростовского Лицея классического элитарного образования (КЭО). Это учреждение находится на 6 месте списка с 85 баллами.

Также в Ростове-на-Дону отличились лицеи №33 (42 балла) и Классический лицей №1 (39 баллов). Эти заведения занимают 70 и 98 строки. На 123 месте оказался таганрогский лицей № 4 (ТМОЛ), этому участнику рейтинга присудили 35 баллов.

Как уточнили в агентстве RAEX, расчеты вели, опираясь на данные приемных кампаний 2020 и 2021 года, которые поступили от 47 вузов. Всего обработали информацию о более чем 220 тысячах выпускников российских школ.

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