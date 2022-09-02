В Ростовской области адвоката отправили под домашний арест, заподозрив в обмане клиентки

В Ростовской области адвокат стала фигуранткой уголовного дела
Фото: Артем КИЛЬКИН
Член адвокатской палаты Ростовской области стала фигуранткой уголовного дела, рассказали в региональной ФСБ. По данным ведомства, юрист похитила у подзащитной крупную сумму денег.
- В отношении подозреваемой заели дело по статье «Мошенничество», - рассказали в пресс-службе областной ФСБ.
Сейчас злоумышленница – под домашним арестом. Если суд признает вину, то дончанка может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.
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