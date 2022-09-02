В ростовскую авиакомпанию взяли на работу первую женщину-пилота

Девушка решила продолжить летную династию.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове стала работать первая пилотесса. Девушка успешно прошла летную подготовку и сейчас работает в качестве второго пилота.
В прошлом году пилот Яна Алексеева начала переподготовку в местной авиакомпании для полетов на самолете «Сухой Суперджет-100». Обучение девушка закончила на высшие баллы. А после получила допуск к полетам в качестве второго пилота.
Сейчас Яна летает по всем направлениям, в том числе и по зарубежным маршрутам.
Кстати, пилотессой девушка решила стать еще в детстве, чтобы продолжить летную династию родителей.
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