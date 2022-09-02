В Ростовской области водитель наехал на 65-летнюю велосипедистку

Водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на старушку. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Каменском районе произошла авария с участием пожилой велосипедистки. Об этом сообщается в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 45-летний водитель «MAN» не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 65-летнюю велосипедистку. В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в местную больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.

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