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Общество2 сентября 2022 17:03

В Ростовской области водитель наехал на 65-летнюю велосипедистку

В результате столкновения пострадала пенсионерка
Екатерина ПОПОВА
Водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на старушку. Фото: УГИБДД по Ростовской области

Водитель не убедился в безопасности маневра и наехал на старушку. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Каменском районе произошла авария с участием пожилой велосипедистки. Об этом сообщается в пресс-службе УГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, 45-летний водитель «MAN» не убедился в безопасности маневра и допустил наезд на 65-летнюю велосипедистку. В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в местную больницу.

Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.

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