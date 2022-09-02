В Таганроге открыли первый спортивный класс

В спортивном классе занятия будут проводиться по пяти видам спорта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый спортивный класс появился в Таганроге. Теперь здесь смогут заниматься юные спортсмены, которые представляют Таганрог и Ростовскую область на различных соревнованиях. Об этом сообщается на сайте местной администрации.

До появления специализированного класса спортсменам приходилось заниматься в разных частях города. Теперь же все занятия будут проходить в одном месте.

Для спортивного класса уже составлено расписание. Ученики смогут тренироваться 1,5 часа утром до занятий и еще два часа после учебы.

Известно, что занятия будут проводиться по пяти видам спорта: регби, бокс, художественная гимнастика, легкая атлетика и волейбол для девочек.

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