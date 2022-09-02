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Общество2 сентября 2022 18:08

В Ростовской области закрыли кафе на 40 суток

Проверка выявила нарушение санитарных норм
Екатерина ПОПОВА
Заведение общепита сможет вновь заработать, если исправит все нарушения.

Заведение общепита сможет вновь заработать, если исправит все нарушения.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Орловском районе во время внеплановой проверки было закрыто кафе из-за множества нарушений, сообщается в пресс-службе судебных приставов по Ростовской области.

Как оказалось, на предприятии не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений. Поэтому судом было решено закрыть общепит на 40 суток. После чего кафе сможет снова открыться при условии, что все нарушения будут исправлены.

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