В Ростовской области закрыли кафе на 40 суток

Заведение общепита сможет вновь заработать, если исправит все нарушения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Орловском районе во время внеплановой проверки было закрыто кафе из-за множества нарушений, сообщается в пресс-службе судебных приставов по Ростовской области.

Как оказалось, на предприятии не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации жилых и общественных помещений. Поэтому судом было решено закрыть общепит на 40 суток. После чего кафе сможет снова открыться при условии, что все нарушения будут исправлены.

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