В Ростовской области месяц ищут пропавшую 37-летнюю женщину

Женщина ушла из дома шестого августа. Фото: группа в VK отряда «ЛизаАлерт»

В Ростовской области целый месяц ищут 37-летнюю жительницу Семикаракорска. О месте нахождения Нины Васильевны Тальян ничего неизвестно с шестого августа. Ориентировку в сети распространил поисковой отряд «ЛизаАлерт».

Что было на женщине в день исчезновения неизвестно. Из примет: рост 170 сантиметров, русые волосы, голубые глаза. Сама женщина худощавого телосложения.

Если выдели женщину или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам: 8 (800) 700-54-52 или «112».

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Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, крашенные черные волосы, серо-голубые глаза (подробнее)