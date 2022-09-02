Школьница из Новочеркасска стала финалисткой вокального конкурса

Приятным бонусом для юных певцов стало знакомство с известными певцами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Школьница из Ростовской области Ульяна Быковская прошла в финал музыкального конкурса «ICON Music Fest», который проходил в Сочи. Об этом сообщается на сайте администрации Новочеркасска.

В течение четырех дней юные дарования боролись за звание лучшего исполнителя. В первом туре в номинации «Вокал. Соло» Ульяна исполнила песню «Dance Monkey». А во втором выступила с номером «Wrecking Ball».

Приятным бонусом для юных певцов стала прогулка по Сочи и общение с известными певцами отечественной эстрады.

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