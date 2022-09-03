В Ростове в выходные обещают резкое похолодание до 13 градусов и ливни

Дождливые выходные обещают в Ростове Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове первые выходные сентября, по прогнозам метеорологов, будут прохладными и дождливыми. Так, утром в субботу, 3 сентября, столбик термометра покажет +16 градусов, днем воздух прогреется до 24, а вечером обещают +22.

Порывы ветра составят до 7 метров в секунду, будет облачно с пояснениями.

В воскресенье, 4 сентября, утром +16 градусов, днем +19, вечером +16, а ночью и вовсе столбик термометра опустится до 13 градусов.

Этот день будет облачным и дождливым, порывы ветра составят до четырех метров в секунду.

В понедельник, пятого сентября, в городе потеплеет. День будет облачным, но без осадков. Днем обещают до 21 градуса тепла.

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