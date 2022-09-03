В Ростовской области подросток на велосипеде врезался в машину с прицепом

Сотрудники полиции разбираются в деталях аварии Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области, в Красносулинском районе, в хуторе Чичерино, в пятницу вечером, второго сентября, произошла авария с участием ребенка.

Как рассказали в областной ГИБДД, 14-летний школьник на велосипеде выезжал со второстепенной дороги. По предварительным данным, ученик не увидел «Газ» с прицепом, и врезался в автомобиль.

- В результате аварии подросток получил травмы. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

За минувшие сутки это не первая авария с участием велосипедиста.

Так, в Каменском районе в ДТП попала 65-летняя женщина. Она ехала на велосипеде, когда ее сбил «МАН».

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