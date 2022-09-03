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Общество3 сентября 2022 5:48

Очевидцы: в Ростове под машиной провалился асфальт

Ростовский водитель рассказал, что машина ушла под землю во время движения
РЕПИНА Елена
С ростовчаниномна дороге произошел неприятный инцидент

С ростовчаниномна дороге произошел неприятный инцидент

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове на улице Мечникова, 78, прямо на проезжей части, с участником дорожного движения произошел неприятный инцидент.

Как рассказал хозяин автомобиля, машина ушла колесами под землю. По словам ростовчанина, в ямах оказались сразу переднее и заднее колеса.

- Просто проваливается асфальт! Будьте осторожны, - написал мужчина в группе «Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону».

Пост собрал уже несколько десятков комментариев.

- Так это еще дождь не пошел, - написал один из подписчиков.

- На Нансена тоже такое случается, - добавил другой пользователь.

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