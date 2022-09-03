Очевидцы: в Ростове под машиной провалился асфальт

С ростовчаниномна дороге произошел неприятный инцидент
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростове на улице Мечникова, 78, прямо на проезжей части, с участником дорожного движения произошел неприятный инцидент.
Как рассказал хозяин автомобиля, машина ушла колесами под землю. По словам ростовчанина, в ямах оказались сразу переднее и заднее колеса.
- Просто проваливается асфальт! Будьте осторожны, - написал мужчина в группе «Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону».
Пост собрал уже несколько десятков комментариев.
- Так это еще дождь не пошел, - написал один из подписчиков.
- На Нансена тоже такое случается, - добавил другой пользователь.
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