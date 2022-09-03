Обладательница титула «Мисс Россия» назвала 1 сентября дурдомом

Виктория Лопырева поделилась с подписчиками впечатлениями о Дне знаний. Фото: официальный телеграм-канал Виктории Лопыревой

Обладательница титула «Мисс Россия-2003», модель Виктория Лопырева в своем официальном телеграм-канале рассказала, какое впечатление на нее произвело 1 сентября.

В этот день красавица и ее супруг отвели сына в детский садик.

- Короче, первое сентября только на картинке выглядит прикольно. На самом деле это дурдом! Всех собрать: один спать хочет, второй - в пиратов играть. Бабушка кричит: «Заморозите ребенка». А я ведь так хотела нарядить его во фрак Дольче , который, скорее всего, он никогда не оденет, потому что вырастет из него, - поделилась Виктория.

При этом она добавила, что ягодки семью, вероятно, еще ждут впереди.

- Это ведь ему еще домашку не задают и на родительские собрания нас не вызывают, - пожаловалась модель.

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