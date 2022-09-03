Социологи выяснили, что 58 процентов врачей из Ростовской области шли в «красную зону» из-за выплат

Врачи по-прежнему настоятельно рекомендуют делать прививки от ковида Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области аналитики выяснили, по каким причинам врачи отправлялись работать в «красную зону», в которой лечились больные коронавирусной инфекцией. Опрос провели, а затем обнародовали его итоги, доценты кафедры ЮФУ.

Итак, согласно выводам специалистов, самая частая причина, по которой медики соглашались на такую работу, - деньги. Такую мотивацию озвучили 58 респондентов.

На втором — желание помогать тяжелым больным. Эту причину указали почти 40 процентов опрошенных.

На третьем месте и почти 30 процентов голосов - «расширение диапазона профессиональных компетенций».

Эксперты также отмечают, что, исходя из опроса, за время пандемии врачи не испытывали безнадежных настроений или недовольство работой.

В опросе участвовали 800 человек, - врачи, медицинские сестры и фельдшеры.

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