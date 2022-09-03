В Ростове сгорел склад с тракторами и машинами

В Ростове на складе с техникой случился пожар Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове в ночь со второго на третье сентября вспыхнул очередной пожар, сообщили в региональном МЧС.

Загорелся склад с техникой, расположенный на улице Дебальцевская, 8А. Пожар начался в полдвенадцатого ночи. Через час его локализовали. Полную ликвидацию зафиксировали в ближе у двум часам ночи.

Огонь уничтожил и само помещение, и технику, которая в нем хранилась.

Так, сгорели экскаватор, два трактора, легковой автомобиль, разобранные машины.

- Жертв и пострадавших нет, - сказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

С огнем боролись 30 спасателей, также на месте работали девять спецмашин.

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