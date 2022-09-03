Сколько вынужденных переселенцев пересекли границу с Ростовской областью в минувшие сутки, рассказали силовики

Каждый день тысячи вынужденных переселенцев приезжают в Ростовскую область
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Ростовской области в пятницу, второго сентября, через пункты пропуска границу пересекли 16 тысяч вынужденных переселенцев, сообщили в пресс-службе пограничного управления региональной ФСБ.
Донской край — первый регион в стране, который принял у себя вынужденных переселенцев.
Людям начинают оказывать помощь уже на границе: волонтеры на КПП кормят жителей Донбасса, раздают российские сим-карты.
Также добровольцы каждую неделю отправляются в ЛДНР с гуманитарным грузом. Волонтеры приезжают и в Мариуполь, который постепенно возвращается к нормальной жизни.
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