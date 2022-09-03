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Общество3 сентября 2022 10:20

В Ростове на здании в центре города появился патриотический рисунок

Уличный художник изобразил на доме солдата с ребенком на руках
РЕПИНА Елена
Такой рисунок теперь есть на доме, расположенном на Большой Садовой. Автор фото: группа в "ВК" "Типичный Ростов-на-Дону"

Такой рисунок теперь есть на доме, расположенном на Большой Садовой. Автор фото: группа в "ВК" "Типичный Ростов-на-Дону"

В Ростове, на улице Большая Садовая, стена дома стала полотном для патриотической картины.

Как рассказали очевидцы, раньше на здании были нарисованы подсолнухи. Но уличный художник решил изменить изображение. Теперь на стене можно увидеть солдата, который держит на руках маленькую девочку.

Напомним, ранее «КП-Ростов-на-Дону» сообщала, что портрет героя спецоперации появился на стене многоквартирного дома в донской столице.

Трое уличных художников восемь дней создавали мурал в честь Александра Холодова.

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