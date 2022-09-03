В Ростовской области за сутки 1800 человек заболели коронавирусом

Специалисты рекомендуют всем, у кого нет противопоказаний, делать прививку от ковида

В Ростовской области за минувшие сутки у 1800 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. 97 дончан были госпитализированы. Двое скончались. 1588 человек выздоровели. Эти данные появились на портале стопкоронавирус.рф.

При этом полная вакцинация есть у 2 848 878 человек.

- Коллективный иммунитет сформировался 14,6% процентов населения региона, - следует из инфомарции на портале.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала об исследовании, которое провели аналитики одного из вузов города. Эксперты выяснили, из каких соображений врачи шли работать в "красную зону".

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На втором месте — желание помогать тяжелым больным (подробнее)