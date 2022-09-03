Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье3 сентября 2022 13:01

В Ростовской области за сутки 1800 человек заболели коронавирусом

Рассказываем подробно о ситуации в регионе
Анна ШИЛЯЕВА
Специалисты рекомендуют всем, у кого нет противопоказаний, делать прививку от ковида

Специалисты рекомендуют всем, у кого нет противопоказаний, делать прививку от ковида

В Ростовской области за минувшие сутки у 1800 человек диагностировали коронавирусную инфекцию. 97 дончан были госпитализированы. Двое скончались. 1588 человек выздоровели. Эти данные появились на портале стопкоронавирус.рф.

При этом полная вакцинация есть у 2 848 878 человек.

- Коллективный иммунитет сформировался 14,6% процентов населения региона, - следует из инфомарции на портале.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала об исследовании, которое провели аналитики одного из вузов города. Эксперты выяснили, из каких соображений врачи шли работать в "красную зону".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Социологи выяснили, что 58 процентов врачей из Ростовской области шли в «красную зону» из-за выплат

На втором месте — желание помогать тяжелым больным (подробнее)