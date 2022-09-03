В Ростовской области пенсионер потерял свои сбережения, пытаясь спасти их от мошенников

Пенсионер стал жертвой телефонного мошенника
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Ростовской области, в Новошахтинске, 62-летний пенсионер попался на уловки мошенников, рассказали в донском главке.
По данным ведомства, мужчине позвонили с незнакомого номера. Собеседник заявил, что работает в банке. А затем незнакомец начал рассказывать пенсионеру, что все чаще и чаще мошенники взламывают счета людей и списывают с них деньги.
Следом пенсионеру было предложено обезопасить сбережения. Для этого требовалось выполнить определенные действия в мобильном приложении.
Доверчивый дончанин так и поступил. Как только пенсионер сделал все, что ему продиктовали, с его счета исчезли 78 370 рублей.
Только тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана. Он уже написал заявление в полицию.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Если злоумышленника поймают, а суд признает его вину, то он может сесть в тюрьму на шесть лет.
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