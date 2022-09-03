В Ростовской области пенсионер потерял свои сбережения, пытаясь спасти их от мошенников

Пенсионер стал жертвой телефонного мошенника Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовской области, в Новошахтинске, 62-летний пенсионер попался на уловки мошенников, рассказали в донском главке.

По данным ведомства, мужчине позвонили с незнакомого номера. Собеседник заявил, что работает в банке. А затем незнакомец начал рассказывать пенсионеру, что все чаще и чаще мошенники взламывают счета людей и списывают с них деньги.

Следом пенсионеру было предложено обезопасить сбережения. Для этого требовалось выполнить определенные действия в мобильном приложении.

Доверчивый дончанин так и поступил. Как только пенсионер сделал все, что ему продиктовали, с его счета исчезли 78 370 рублей.

Только тогда мужчина понял, что стал жертвой обмана. Он уже написал заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Если злоумышленника поймают, а суд признает его вину, то он может сесть в тюрьму на шесть лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчанка лишилась почти полмиллиона рублей после звонка телефонного мошенника

Аферисты не оставили денег на счете обманутой женщины (подробнее)