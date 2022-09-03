В Ростовской области казаки выбрали нового войскового атамана

Сергей Бодряков стал войсковым атаманом. Фото: официальный тереграм-канал Василия Голубева

В Ростовской области, в Новочеркасске, в субботу, третьего сентября, казаки на Войсковом круге Всевеликого войска Донского избрали себе атамана.

Как написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев, им стал глава администрации Аксайского района Сергей Бодряков.

За нового атамана проголосовали почти единогласно.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о том, что 700 казаков присоединились к спецоперации на Донбассе.

- Казаки, руководствуясь приоритетами общества и государства, последовали своему главному историческому выбору – служить России, - сказал Василий Голубев.

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