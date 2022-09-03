В центре Ростова ко Дню города оборудовали фотозону

В центре Ростова появилось сердце. Фото: группа в "ВК" "Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону"

В Ростове начали готовиться ко Дню города, который пройдет 17 сентября. При этом отмечать его будут три дня, - с 15 по 18 сентября.

На улицах донской столицы уже начали появляться праздничные элементы.

Так, на площади Советов, рядом со зданием администрации Ростовской области, создали фотозону. Рабочие установили красно-синее сердце, на котором написано «Любимый город Ростов».

Ранее «КП-Ростов-на-Дону» публиковала афишу праздничных мероприятий ко Дню города. Почитать ее вы можете здесь.

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