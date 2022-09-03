Эксперты заявили о плохом качестве воды в Ростове

Эксперты рассказали, чем опасна вода из крана Фото: Анастасия Черникова

Роспотренадзор Ростовской области опубликовал подробный доклад с состоянии санитарного и эпидемиологического благополучия населения региона за прошлый год.

Среди прочего, эксперты изучили и питьевую воду. Рассматривали несколько параметров: химические показатели, паразитарные и микробиологические. Также изучили жесткость воды, которая течет из кранов.

- В силу региональных природных особенностей источников на территориях Ростовской области питьевая вода не соответствовала гигиеническим нормативам по жесткости. Неблагополучными можно признать территории: Аксай, Батайск, Донецк, Каменск-Шахтинский, Ростов-на-Дону, Миллерово, Новошахтинск, Шахты и Азов, Аксайский, Багаевский, Веселовский, Волгодонской, Целинский, Милютинский, Ремонтненский, Заветинский, Зерноградский, Кагальницкий, Каменский, Кашарский, Красносулинский, Куйбышевский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Миллеровский, Неклиновский, Родионово-Несветайский, Тацинский, Чертковский, Шолоховский районы,- говорится в документе.

В этих городах и районах у питьевой воды повышена минерализация. А это может приводить к развитию мочекаменной болезни, к гипертонической болезни.

- Вода с повышенным содержанием железа оказывает также выраженное неблагоприятное влияние на кожные покровы человека, вызывая сухость и зуд. Возрастает вероятность поражения иммунной системы, рост патологии органов пищеварения, - следует из документа.

А к неблагополучным территориям по уровню загрязнения питьевой воды по микробиологическим показателям можно отнести: Багаевский, Волгодонской, Кагальницкий, Кашарский, Константиновский, Матвеево-Курганский, Морозовский, Неклиновский, Обливский, Пролетарский, Родионово-Несветайский, Сальский, Семикаракорский, Советский районы.