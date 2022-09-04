В Ростове температура воздуха понизится до девяти градусов в ближайшие дни

В Ростове обещают ясную погоду в ближайшие дни Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове, по данным метеорологов, предстоящая рабочая неделя будет хоть и не дождливой, но довольно прохладной. Так, столбик термометра в один из дней покажет всего 9 градусов тепла.

В понедельник, 5 сентября, будет солнечно и без осадков. Утром 10 градусов тепла, днем +21 градус, вечером 16 градусов тепла.

Вторник, 6 сентября, также будет ясная погода. Утром в Ростове +18 градусов, днем +20, вечером от 14 до 19 тепла, а ночью обещают +9 градусов.

В среду, 7 сентября, утром +15 градусов, днем +20 градусов, вечером от 14 до 19 тепла. Переменная облачность, без осадков.

В четверг, 8 сентября, облачно с прояснениями, без дождя, утром +17 градусов, днем +23, вечером +21 градус тепла.

В пятницу, 9 сентября, облачно с прояснениями. Утром +18 градусов, днем +25, вечером +15.