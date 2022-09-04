Сколько вынужденных переселенцев приехало в Ростовскую область в минувшие сутки, рассказали пограничники

Силовики рассказали, сколько человек пересекли границу за сутки Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Ростовской области в субботу, третьего сентября, границу через пункты пропуска пересекли 17 тысяч человек. Об этом сообщили в региональной пресс-службе пограничного управления ФСБ.

Отметим, что в пятницу эта цифра была чуть меньше , - 16 тысяч человек.

В Ростовской области вынужденным переселенцам помогают всем необходимым. Так, на границе с ними работают психологи, здесь же можно получить бесплатно одежду и российскую сим-карту.

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