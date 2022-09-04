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Общество4 сентября 2022 7:04

Сколько вынужденных переселенцев приехало в Ростовскую область в минувшие сутки, рассказали пограничники

Каждый день границу пересекает больше десяти тысяч человек
Анна ШИЛЯЕВА
Силовики рассказали, сколько человек пересекли границу за сутки

Силовики рассказали, сколько человек пересекли границу за сутки

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

В Ростовской области в субботу, третьего сентября, границу через пункты пропуска пересекли 17 тысяч человек. Об этом сообщили в региональной пресс-службе пограничного управления ФСБ.

Отметим, что в пятницу эта цифра была чуть меньше , - 16 тысяч человек.

В Ростовской области вынужденным переселенцам помогают всем необходимым. Так, на границе с ними работают психологи, здесь же можно получить бесплатно одежду и российскую сим-карту.

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