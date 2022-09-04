В Ростове в школе и в жилых домах 7 сентября отключат воду

В центральной части города перекроют холодную воду Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове, в центральной части города, седьмого сентября выключат холодную воду, сообщили в водоканале.

Это связано с плановыми работами.Так, воды не будет с 08:30 до 23:00 по адресам: Ворошиловский, 64, 80; Чехова, 94, 94г, 94ж, 96; Малюгиной, 212 (школа № 53 имения Слюсаря). А также холодную воду в эти часы перекроют в доме на проспекте Соколова, 68.

Ранее "КП-Ростов-на-Дону" писала, что вода, которая льется из кранов донской столицы, по мнению экспертов, слишком жесткая и может негативно влиять на здоровье.

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