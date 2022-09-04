В Ростове на Северном дети устроили опасные для жизни игры прямо на дороге

В Ростове дети устроили опасные забавы на Северном Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове жители многоквартирных домов на улице Орбитальной стали свидетелями опасных детских забав.

Так, четверо школьников, - трое мальчиков и девочка, легли на дорогу. К счастью, в этот момент на проезжей части не было машин.

Свидетели говорят, что делали детям замечания, но те лишь смеялись в ответ и не желали слушать незнакомых им взрослых людей.

- На остановке на улице Opбитaльнaя, 64, дети балуются прямо на проезжей части. На замечания взрослых - ноль реакции, - написала ростовчанка в группе «Это Ростов! – новости Ростова-на-Дону».

Она также отметила, что только чудом не случилось аварии и ребята не пострадали.

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