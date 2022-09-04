Аналитики выяснили, насколько интересны ростовчанам иностранные языки

Чаще всего в Ростове изучают английский язык Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Эксперты изучили, насколько интересно ростовчанам изучение иностранных языков. По данным аналитиков SuperJob, каждый шестой горожанин пытается освоить еще один язык, кроме родного. Сегодня иностранные языки изучает 17% ростовчан. Самый популярный - английский.

Трем из десяти респондентов иностранный язык ни в жизни, ни в работе не нужен. Кстати, люди до 24 лет изучают иностранный втрое чаще, чем более старшая возрастная группа.

Те, кто удовлетворен имеющимся уровнем знаний, чаще всего говорят по-английски, владеют немецким, а также китайским, французским и испанским.

- Наметившийся тренд на изучение китайского объясняется востребованностью специалистов, которые им владеют, на рынке труда, - прокомментировали аналитики.

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