Житель Ростовской области потерял 300 тысяч рублей из-за мошенников

Аферист украл 300 тысяч рублей у жителя Ростовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Каменском районе Ростовской области местный житель стал жертвой мошенника, рассказали в донском главке.

В ведомстве сообщили, что 32-летнему мужчине у на сотовый телефон позвонил неизвестный.

Он сказал, что работает менеджером в банке и обзванивает всех своих клиентов для того, чтобы предупредить о том, что мошенники часто взламывают счета и списывают сбережения.

Следом незнакомец предложил дончанину обезопасить его накопления. Для этого мужчине предложили выполнить ряд операций. Тот так и поступил. Уже через мгновение с его счета исчезли 300 тысяч рублей.

Только тогда потерпевший понял, что поверил уловкам мошенника.

Теперь вернуть свои деньги мужчина пытается с помощью полиции. По факту случившегося завели дело по статье «Кража».

Если обманщика поймают, а суд признает его вину, то злоумышленнику грозит до шести лет тюрьмы.

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