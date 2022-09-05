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Общество5 сентября 2022 4:00

На содержание дороги в донском селе направят более 800 тысяч рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
На содержание дороги в донском селе направят более 800 тысяч рублей.

На содержание дороги в донском селе направят более 800 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области выбрали подрядчика, который займется содержанием дороги в одном из местных сел. На эти нужды планируется направить более 825 тысяч рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Подгорненского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика. В скором времени он займется содержанием внутрипоселковых автомобильных дорог по улице Пушкинской в селе Подгорном Ремонтненского района Ростовской области. Речь идет о двух участках протяженностью в 120 и 54 метра.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. Заключенный контракт будет действовать до конца нынешнего года.

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Содержание трасс Ростовской области обойдется в 40 миллионов рублей.

Средства будут выделены из донского бюджета.