В Ростовской области двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку, один пострадал

В Ростовской области двое подростков на мотоцикле врезались в иномарку. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области случилась авария с участием мотоцикла и иномарки. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в воскресенье, 4 сентября, около девяти часов вечера на улице Транспортной в поселке Орловском. По предварительным данным, 17-летний водитель мотоцикла "ИЖ Юпитер" при обгоне на перекрестке врезался в попутный автомобиль Hyundai Accent под управлением 31-летнего шофера.

В результате ДТП пострадал 15-летний пассажир мотоцикла. Подростка госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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Сейчас выясняются все детали аварии.