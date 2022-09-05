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Общество5 сентября 2022 6:03

В Ростове ищут подрядчика для ремонта доходного дома Фрумсона

На капремонт будет направлено более 18,8 миллиона рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове ищут подрядчика для ремонта доходного дома Фрумсона.

В Ростове ищут подрядчика для ремонта доходного дома Фрумсона.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове запланировали отремонтировать доходный дом А.Н. Фрумсона. На эти нужды планируется потратить более 18,8 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен Московским техническим университетом связи и информатики. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 14 сентября, затем конкурсная комиссия определит победителя, который займется выполнением работ по капитальному ремонту с приспособлением для современного использования помещений первого этажа объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом А.Н. Фрумсона».

Средства на проведение работ выделит сам заказчик. Все работы необходимо выполнить в течение 75 дней с момента заключения контракта.

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