В Таганроге учитель физкультуры установил всероссийский рекорд по буксировке трамваев

Общий вес груза составил более 48 тонн. Фото: Сергей ПЛИЩЕНКО.

В городе Таганроге учитель физкультуры и атлет организации «Сильнейшая нация мира» установил новый рекорд России по буксировке сцепки трамваев, рассказали в пресс-службе администрации Таганрога.

Настоящий богатырь, Александр Степанов, передвигаясь на пересечении улицы Карла Либкнехта и переулка Добролюбовского по горизонтально установленной, закрепленной лестнице, на 1 метр 55 сантиметров сдвинул 2 сцепленных между собой трамвайных вагона за 47 секунд. Таким образом, общий вес груза составил более 48 тонн.

Известно, что мужчина уже несколько лет занимается силовым экстримом и является атлетом организации «Сильнейшая нация мира». Во время одного из последних выступлений он сдвинул с места комбайн весом 19 тонн.

Акция была приурочена к предстоящему Дню города и к финальному этапу масштабной модернизации трамвайной инфраструктуры Таганрога. В скором времени на «рекордном» участке движение 8-го и 9-го трамвайных маршрутов возобновится.

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