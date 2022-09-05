За сутки границу Ростовской области пересекли свыше 16,5 тысячи граждан

Вынужденных переселенцев расселяют в пунктах временного размещения. Фото: Александр КОЦ

За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 16,5 тысяч граждан, сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области.

Вынужденных переселенцев расселяют в пункты временного размещения, где им бесплатно оказывается медицинская, юридическая и психологическая помощь. Также каждый из прибывших получает финансовую помощь в размере 10 тысяч рублей.

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