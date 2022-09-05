В Таганроге автомобиль BMW перевернулся на Петровской

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В воскресенье, 4 сентября, на улице Петровской, 103 в Таганроге произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает ГИБДД по Ростовской области.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

По словам очевидцев, в тот вечер водитель BMW, пытаясь уйти от столкновения с пешеходом или другим автомобилем, свернул в сторону и в результате чего перевернулся. Как рассказывают местные жители, иномарка протаранила припаркованную рядом Mazda.

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