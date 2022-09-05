В Таганроге запустили трамвайные маршруты №№ 4 и 9и в тестовом режиме

Очередь запущенный трамвай № 4 идет от площади Авиаторов до железнодорожного вокзала «Таганрог-1». Фото: канал Михаила Солоницына в Телеграм.

В городе Таганроге, в воскресенье, 4 сентября, было возобновлено движение трамваев по городским маршрутам №№ 4 и 9и. Об этом рассказал действующий глава администрации приморского города Михаил Солоницин.

Градоначальник опубликовал видео с момента запуска трамваев, а также уточнил, что № 9и - это временный маршрут. Трамваи по этому маршруту следуют от «Площади Авиаторов» до остановки «Университет» и далее - в обратном направлении. В свою очередь запущенный трамвай № 4 идет от площади Авиаторов до железнодорожного вокзала «Таганрог-1».

По словам гендиректора ООО «Синара – ГТР-Таганрог» Дмитрия Шутикова, данная схема будет работать, пока на участке трамвайных путей на улице Карла Либкнехта проходит реконструкция. Первые два дня по новым запущенным маршрутам таганрожцы смогут передвигаться бесплатно.

Отметим, в октябре текущего года планируется восстановить движение трамваев по маршрутам №№ 5, 6 и 7.

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