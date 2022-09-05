В Ростовской области клининговая компания незаконно устраивала на работу мигрантов

Деятельность компании приостановили на 14 дней.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Усть-Донецком районе во время внеплановой проверки были выявлены нарушения в сфере миграции. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов по Ростовской области.
Как оказалось, клининговая компания устраивала на работу иностранцев. Но в надзорные органы об этом не сообщала. В результате судом было вынесено административное наказание. Деятельность компании приостановили на 14 дней. Если организация не выполнит постановление суда, то ей будет грозить уголовная ответственность.
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