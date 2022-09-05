Установить новую остановку на проспекте 40-летия Победы предложил ростовчанин

Голосование завершится 12 сентября 2022 года. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Департамента транспорта города Ростова-на-Дону по предложению инициативного жителя донской столицы выступил с инициативой организовать новый остановочный пункт по адресу проспект 40-Летия Победы, 57 Б. Сообщение было опубликовано на портале «Активный ростовчанин» в понедельник, 5 сентября.

- Департамент транспорта города Ростова-на-Дону просит жителей города рассмотреть инициативу и проголосовать за или против организации нового остановочного пункта, - говорится в тексте инициативы.

На данный момент по вопросу никто еще не отдал свой голос за или против. Голосование завершится 12 сентября 2022 года, или когда наберется 500 голосов

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