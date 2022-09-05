В Ростове предприниматель с сотрудниками налоговой службы похитил у государства почти 20 миллионов рублей

Бизнесмена из Ростова осудили за экономические аферы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове силовики пресекли деятельность преступной группы, которая специализировалась на экономических преступлениях, рассказали в пресс-службе областной ФСБ.

По данным ведомства, предприниматель вступил в сговор с сотрудниками налоговой службы для того, чтобы через фиктивные декларации получить налог на добавленную стоимость.

Таким образом, злоумышленники нанес государству ущерб на сумму 19 миллионов 830 тысяч рублей.

Чуть позже бизнесмен решил совершить еще более масштабную аферу. На этот раз на пару с председателем правления одного из банков он заработал на невозвратных кредитах 130 миллионов рублей.

- Предприниматель признан виновным по статье «Мошенничество». Его приговорили к трем годам в колонии общего режима, - прокомментировали в пресс-службе областной ФСБ.

Его подельник, бывший председатель банка, сейчас является подсудимым. Дело рассматривает Ленинский районный суд Ростова.

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