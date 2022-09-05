Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные приоритетыВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2022 9:24

В Ростове полицейские нагрянули в клуб, где подростки распивали алкоголь

Заведение располагалось в Кировском районе донской столицы
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Ростовские полицейские в ночь на 5 сентября устроили проверочный рейд в одном из баров.

Ростовские полицейские в ночь на 5 сентября устроили проверочный рейд в одном из баров.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Ростовские полицейские в ночь на 5 сентября устроили проверочный рейд на основе сообщения об употреблении алкоголя и запрещенных веществ подростками в одном из заведений Кировского района донской столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

В результате проверки было составлено 7 административных протоколов об употреблении алкогольной продукции в запрещенных местах либо потреблении наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах.

Также полицейские составили 11 административных протоколов о нахождении в состоянии опьянения несовершеннолетних, потреблении ими алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потреблении ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ.

Сейчас полиция устанавливает факт реализации алкогольной продукции подросткам и привлекает всех причастных лиц к ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ночных клубах Ростова прошли проверки: двум из них грозит закрытие

Санитарные нормы нарушались во всех заведениях (подробнее)