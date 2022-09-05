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Общество5 сентября 2022 9:28

Правительство Ростовской области закупит три автомобиля на сумму более 14 миллионов рублей

В планах у властей приобрести Hyundai Staria и Mercedes-Benz E-Класса
Екатерина ПОПОВА
Автомобили закупают двумя отдельными заявками.

Автомобили закупают двумя отдельными заявками.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Управление транспортного обеспечения Ростовской области собирается закупить три иномарки на сумму более 14 миллионов рублей. Об этом говорится на сайте Госзакупок.

Организация планирует приобрести один Hyundai Staria за 5,9 миллиона рублей и два Mercedes-Benz E-Класса на сумму 8,2 миллиона.

Автомобили закупают двумя отдельными заявками.

В техническом задании к Hyundai Staria говорится, что автомобиль должен быть не ранее 2021 года. А в контракте Mercedes-Benz E-Класса - что автомобиль может быть с пробегом не больше 50 тысяч километров.

- Автомобиль должен быть в заводской окраске и без участия в ДТП. Узлы и агрегаты, датчики и электроприборы должны работать в штатном режиме, - уточняется в заявке.

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