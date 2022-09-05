В Ростовской области тушением пожаров занимаются 4,5 тысячи добровольцев

На территории донского региона для тушения возгораний сформирована группировка добровольческих сил. Фото: ГУ МЧС по РО.

На всей территории Ростовской области с огнем будут бороться 4,5 тысячи добровольных пожарных, а также дружинники 12 пожарных казачьих команд. Об этом сообщает пресс-служба донского правительства.

Сейчас на территории донского региона для тушения возгораний сформирована группировка сил и средств в составе 17 тысяч человек и 2,7 тысячи единиц техники. Так, в ликвидации крупных природных пожаров в Верхнедонском, Каменском и Усть-Донецком районах также принимали участие добровольцы.

В связи с чем было решено сформировать постоянный резерв добровольных пожарных, готовых бороться с пожарами не только в муниципальном образовании, в котором они проживают, но и во всех районах региона. При этом добровольцы будут обеспечены первичными средствами пожаротушения.

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