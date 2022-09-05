В Ростове не зафиксировали превышения роста платы за коммунальные услуги

По 31 декабря 2022 года установлен предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростова в августе 2022 года не выявили ни одного случая превышения допустимого роста платы граждан за коммунальные услуги, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, с 1 июля по 31 декабря текущего года установлен предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по городу Ростову-на-Дону в размере 5,4% по сравнению с декабрем 2021 года.

Наряду с госрегулированием тарифов и ограничением платы граждан за коммунальные услуги, администрация города оказывает социальную адресную поддержку малообеспеченных семей. В случае, если коммунальные расходы в совокупном доходе семьи или одиноко проживающего человека превышают 20%, то можно обратиться в органы соцзащиты для оформления адресной субсидии и получить помощь в оплате ЖКУ.

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